طبية اتحاد الكرة: حالة عواد جائزة.. ولابد أن يخضع فايلر للمسحة قبل قيادة التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بأن تحول عينة محمد عواد حارس مرمى الزمالك من إيجابية إلى سلبية خلال 8 أيام جائز، وأوضح أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يجب أن يخضع للمسحة الخاصة بفيروس كورونا قبل قيادة مران الأهلي.

وقال محمد سلطان في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "تحول عينة محمد عواد بعد 8 أيام من إيجابية إلى سلبية وارد من الناحية الطبية، لأننا عندما وجدنا نتيجة العينة الأولى إيجابية لا نعلم متى تعرض اللاعب للإصابة."

وتابع: "المصاب عندما يخضع للمسحة الأولى وتظهر إيجابية لا يمكن تحديد متى أصيب بالفيروس، وبالتالي وفي حالة عدم ظهور أعراض يمكن أن تأتي العينة الثانية سلبية."

أما فيما يتعلق بعودة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من سويسرا الإثنين المقبل وقيادة مران الثلاثاء، فقد قال :"الأمور أصبحت أسهل من زي قبل، لكن لابد أن يخضع المدير الفني لمسحة قبل قيادة التدريبات كونه يتعامل مع اللاعبين بشكل مباشر."