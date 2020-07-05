اتحاد الكرة: تحملنا تكلفة مسحات الزمالك.. وهناك حالات إيجابية بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأنهم تحملوا تكلفة مسحات الكشف عن فيروس كورونا مثل باقي الأندية، قائلًا أن نتيجة المسحة الأولى أظهرت حالات إيجابية داخل الفريق.

وقال وليد العطار في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك كانت على نفقة اتحاد الكرة كما حدث مع كل الأندية، وبنفس الإجراءات التي تمت في الفترات السابقة."

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وتابع: "تم إرسال نتائج المسحات لنادي الزمالك، لكن لا يمكن أن نعلن عن تفاصيل النتائج لأن هذا الأمر مرتبط بسياستنا المتبعة مع كل الأندية، والإعلان يكون مسئولية الأندية، لكن بالفعل هناك حالات ظهرت في المسحة بالأمس (الخميس)."

وأضاف :"في كل الأحوال تم إجراء مسحة على محمد عواد، وإذا كانت النتيجة سلبية يستطيع التدرب من الزملاء، وإن كانت إيجابية يمكن أن يتبع الاجراءات التي يخضع لها كل مصاب."

واختتم قائلًا: "الزمالك سيخضع لمسحة ثانية خلال 5 أيام ومن الممكن أن تكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل."