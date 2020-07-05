البنزرتي يوضح حقيقة تلقيه عرضا لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق للوداد والرجاء المغربيين، أنه لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضي من نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق.

وقال البنزرتي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" فريق الزمالك لم يرسل لي أي عروض رسمية لتدريب الفريق كما يردد البعض".

وأضاف، أن الأهلي والزمالك محظوظان بتواجد كل من فرجاني ساسي وعلى معلول، مشيرا إلى أن الثنائي التونسي لهما دور كبير في أداء القطبين.

وأشار إلى أن نظام مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا افضل من النظام الذي سيطبق في النسخة الحالية بالدورين نصف النهائي والنهائي.

وأوضح، أن المدرب الوطني الافضل لتولي مهمة منتخب مصر، مؤكدا أن المدرب الأجنبي يحصل على فرص أكبر من نظيره الوطني في البلاد العربية.