خالد الدرندلي يعلق على تجديد عقد فايلر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن عودة النشاط سيعيد الحياة بشكل عام للكرة المصرية وللنادي بشكل خاص، في ظل عودة الأمور لطبيعتها تدريجيا.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إنه كان لابد من السير في الطريق الصحيح وعودة النشاط، لانه الأمور كانت راكدة ويجب ان تتحرك لتسير الحياة مجددا.

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وأوضح، أن التجديد لمدرب الفريق رينيه فايلر لمدة عام شيء جيد في ظل الظروف التي تمر بها الكرة، لافتا أن المدرب يسعى لكتابة تاريخ ومجد مع الأهلي.

وأوضح، أن فايلر وافق على الاستمرار والتجديد مع الأهلي لعلمه بأنه متواجد مع فريق كبير ونادي له تاريخ، ومن جانب الإدارة فالتجديد معه بنفس القيمة المالية يعتبر نجاح لها.

وأشار إلى أن جميع الخلافات والصراعات القضائية مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، كانت قد انتهت بعد وفاة والدته، موجها الشكر لكل من وقف بجواره في هذا الظرف.