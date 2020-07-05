طبية اتحاد الكرة: لدينا 27 مصابًا بـ"كورونا" تقريبًا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك 27 حالة مصابة "تقريبًا" بفيروس كورونا المستجد من بين فرق الدوري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقليص عدد المسحات بسبب التكلفة المادية.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" اليوم السبت: "نحاول تقليل عدد المسحات في الفترة المقبلة بسبب التكلفة المادية".

وتابع: "سنجري كل أسبوع مسحة قبل المباريات على 25 أو 30 فردًا بدلاً من 50 فردًا".

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وعن الأسلوب الذي سيتم الاعتماد عليه خلال فترة مباريات الدوري حول الفحوصات على الفرق: "سيتم مسحة على الفرق قبل المباريات بـ24 ساعة، ونحاول معرفة نتائج المسحة على اللاعبين أو الأجهزة الفنية بتوقيت كافٍ قبل أي مباراة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي في السابع من أغسطس المقبل بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن مسابقة دوري we المصري تم لعب 18 جولة، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.