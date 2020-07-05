بيراميدز يتدخل.. المقاولون: جلسة الخطيب تحسم صفقة طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
صرح محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن هناك جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحسن صلاح رئيس النادي من أجل حسم صفقة لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.
وأضاف المشرف على فريق المقاولون في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2"، اليوم السبت :"ملف طاهر محمد طاهر انتقل إلى رئيس الأهلي محمود الخطيب ومحسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب".
وتابع :"أتوقع أن هناك مكالمة بين الثنائي للاتفاق على جلسة لحسم الصفقة".
وكشف مسئول نادي المقاولون العرب :"طاهر لم يتلق عروضًا رسمية في الفترة الأخيرة سوى أن نادي بيراميدز طلب اللاعب شفهيًا".
وعن موقف نادي المقاولون العرب من عرض الأهلي :"تراجعنا عن طلبنا الحصول على 40 مليون جنيه، لكن نرفض دخول لاعبين من جانب الأهلي ضمن الصفقة، نطلب مقابل مادي فقط في صفقة انتقال طاهر".
جدير بالذكر أن صاحب الـ23 عامًا شارك مع المقاولون العرب خلال هذا الموسم في ست مباريات ليسجل هدف وحيد، حيث عانى صانع ألعاب "ذئاب الجبل" من الإصابة حرمته من المشاركة.
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