قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد بمفاوضات الأهلي. إنه سعيد بمفاوضات الأهلي. وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سعيد باهتمام فايلر حال انضمامي للنادي الأهلي". "النهار": "سعيد باهتمام فايلر حال انضمامي للنادي الأهلي". Advertisements وتابع: "هو مدرب جيد ولكن أركز مع فريقي في الوقت الجاري". وأتم : "اللعب للأهلي شرف والتفكير مؤجل لحين رحيلي عن المقاولون رسميا".

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كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يعلق على اهتمام فايلر بضمه للأهلي: "اللعب للأحمر شرف كبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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