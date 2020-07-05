طاهر محمد: سعيد لمفاوضات الأهلي مع المقاولون لضمي

قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد بمفاوضات الأهلي. وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك". تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك". وأوضح: 'المفاوضات بين الناديين وأنا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري". العرب في الوقت الجاري". يذكر أن محسن صلاح رئيس المقاولون العرب، أدلى بتصريحات مؤخرا عن وجود مفاوضات بينهم وبين الناد الأهلي، بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن هناك جلسة مع محمود الخطيب هي التي ستحسم تلك الصفقة.

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