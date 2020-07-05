إصابة نورالدين أمرابط لاعب النصر السعودي بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحيفة سعودية إصابة المغربي نورالدين أمرابط صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بفيروس كورونا. ونشر الصحفي الرياضي احمد العجلان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : ‏جاءت نتيجة المسحة لنجم ‎النصر نور الدين أمرابط ايجابية لفيروس ‎كورونا كان أمرابط خضع للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا بعد عودته إلى المملكة العربية خضع للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادمامن هولندا للمشاركة في تدريبات النصر استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي الشهر المقبل . شارك نور الدين أمرابط مع النصر في 58 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 19 هدفًا في مختلف البطولات 9 أهداف وصنع 19 هدفًا في مختلف البطولات ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال. يذكر أن لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي حددت مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر .

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