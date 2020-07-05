حارس الإسماعيلي يكشف عن حالة ثنائي الفريق المصابين بفيروس كورونا

كشف محمد مجدي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تفاصيل الثنائي المصابين بفيروس كورونا داخل جدران الدراويش. ونشر مجدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً :" ألحمد لله الحالتين الموجدين فى الفريق مفيش أي أعراض عندهم الحمد لله وكويسين وبخير وانشاء الله فتره قريبه ويرجعو معانا ودعواتكم وربنا يحفظنا جميعا ". فيسبوك قائلاً :" ألحمد لله الحالتين الموجدين فى الفريق مفيش أي أعراض عندهم الحمد لله وكويسين وبخير وانشاء الله فتره قريبه ويرجعو معانا ودعواتكم وربنا يحفظنا جميعا ". وضرب فيروس كورونا نادر رمضان لاعب خط وسط الفريق وأيضاً دكتور أيمن عوض الله طبيب الفريق ومن المنتظر يخضع فريق الإسماعيلي للمسحة الثانية لفيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

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