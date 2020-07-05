الشباب والرياضة تنظم اليوم المفتوح الافتراضي لتوظيف الشباب أون لاين

نظمت أمس السبت وزارة الشباب والرياضة اليوم المفتوح الإفتراضي لتوظيف الشباب أون لاين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمقدم من برنامج Microsoft Teams.

وأعلنت وزارة الشباب عن تقديم فرص عمل بمجموعة من الشركات التي تعمل في عدة مجالات لمختلف المؤهلات العلمية ، كما اعدت الوزارة نظام تقدم الشباب للوظائف وعقد المقابلات الشخصية مع مسئول التوظيف عبر تقنية الفيديو لأول مرة أون لاين تسهيلاً على الشباب ومنعاً للتواجد في تجمعات قد تشكل خطراً على صحة الشباب المصري

الراغب في التقدم للوظائف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

وكانت آلية التقدم لفرص العمل من خلال توفير رابط لكل وظيفة بشروط العمل والإلتحاق بها ليسجل الشباب بياناته من خلال ذلك الرابط ليتمكن من عقد المقابلة الشخصية أون لاين مع مسئول التوظيف الخاص بالشركة ،وقد قسمت الوزارة كل مجموعة من الشباب ترغب في التقدم لوظيفة معينة إلى مجموعات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كما تم

Advertisements

تصميم مجموعة من الغرف على برنامج Microsoft teams تتضمن كل غرفة مسئول الموارد البشرية والتوظيف لكل شركة ، ومسئول التوظيف من وزارة الشباب والرياضة لإدارة وعقد المقابلات الشخصية .

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المحاضرات التدريبية للشباب المصري أون لاين في كيفية اجتياز المقابلة الشخصية ، وعمل السيرة الذاتية ، ومهارات البيع ، والتسويق ، وذلك ضمن مبادرة الوزارة "طور وغير".

يذكر أن الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة تعقد وبصفة مستمرة ملتقيات توظيف عبر منشآتها الشبابية والرياضية في المحافظات لمختلف الشركات التي ترغب في توظيف الشباب المصري والتي تكون محل اقبال كثيف تتجاوز 5000 شاب في كل ملتقى .