محمد فاروق يفجر مفاجأة بشأن رحيل أوباما عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، اقتراب يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل في نهاية الموسم المقبل. وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أوباما يشعر بحالة استياء شديدة من مسؤولي القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديد عقده، على الرغم من إعلان النادي تجديد عقد حازم إمام وعبدالله جمعة". القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديد عقده، على الرغم من إعلان النادي تجديد عقد حازم إمام وعبدالله جمعة". وأضاف: أوباما يرغب في تعديل عقده ليكون مثل محمود علاء وطارق حامد "فئة أولى"، وهو ما يعترض عليه مسؤولي القلعة البيضاء. مثل محمود علاء وطارق حامد "فئة أولى"، وهو ما يعترض عليه مسؤولي القلعة البيضاء. وأشار إلى أنه يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أي نادٍ في شهر يناير المقبل، ويرغب أوباما في حالة عدم تعديل عقده كفئة أولى، في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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