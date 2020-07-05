بايرن ميونيخ بطلاً لكأس ألمانيا للمرة الـ20 بعد تحقيقه لقب الدوري



تُوّج بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية أمام مدرجات فارغة بسبب القيود المفروضة على استئناف اللعب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا إذ خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي 3-صفر ذهابا.



وحسم بايرن النتيجة في الشوط الأول بعدما سجل ثنائية في 24 دقيقة عبر النمساوي دافيد ألابا (16) وسيرج غنابري (24)، قبل أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (59).



وقلص زفن بندر الفارق في الدقيقة 63، لكن ليفاندوفسكي وجه الضربة القاضية لليفركوزن بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي البافاري (89) رافعا رصيده إلى 51 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يقلص كاي هافيرتس الفارق مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وجدد بايرن ميونيخ فوزه على باير ليفركوزن بعدما كان تغلب عليه 4-2 في ليفركوزن في السادس من حزيران/يونيو الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري، حيث ثأر لخسارته في ميونيخ 1-2 في ذهاب الدوري في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وعزز بايرن ميونيخ سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقبا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.



المصدر: فرانس برس