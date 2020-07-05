رياضة | مانشستر سيتي يُحبط صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يُحبط صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وبدأ الفريق الكتالوني في التواصل مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي لضمه هذا الصيف.

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وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن إريك جارسيا اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد العرض الجديد الذي قدمه الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد إريك جارسيا مع فريق مانشستر سيتي في صيف موسم 2021 القادم.

وسوف يُقدم مانشستر سيتي راتب قدره 40 ألف إسترليني أسبوعياً لمدة 5 مواسم جديدة.