رياضة | هل يتفاوض الأهلي مع إيريك تراوري؟ وكيل اللاعب يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يتفاوض الأهلي مع إيريك تراوري؟ وكيل اللاعب يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب.

وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا"

وتابع: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي"