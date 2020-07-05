رياضة | عضو اتحاد الكرة السابق يكشف سبب أزمة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عضو اتحاد الكرة السابق يكشف سبب أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن سر أزمة مجلس الاتحاد السابق، مع نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك لوائح تحكم العلاقة في التعامل بين الاتحاد ومحمد صلاح".

وتابع: "مواجهتي البرتغال واليونان كانتا بداية

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المشاكل بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، وأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة سببها قلة الخبرة".

وأتم: "ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة جاء بالصدفة.. وكنت حريص خلال تواجدى فى اتحاد الكرة

على حماية حقوق جميع الأندية".