رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق ليفربول ونظيره استون فيلا، غدا الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج في الجولة قبل الماضية، بعدما سقط ملاحقه المباشر مانشستر السيتي، أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يلتقيا في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز ساحق للمان سيتي برباعية نظيفة.

ويعتلي الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما يسعى أستون فيلا لتعويض سلسلة الهزائم التي عانى منها منذ عودة النشاط الرياضي، ليصبح في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز التاسع عشر، وواتفورد صاحب المركز السابع عشر.

وسيشهد هذا اللقاء مواجهة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، والثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، اللذان يلعبان في صفوف أستون فيلا.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-

ستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:-

وستُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول:-

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سيفتقد الريدز لخدمات الثنائي جويل ماتيب، وديان لوفرين بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت أليكساندر آرنولد، جو جوميز

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا:-

سيغين عن الفيلا كلا من توماس هيتون، وويسلي مورايس، وبيورن إنجيلز، ومات تارجت.

حراسة المرمى: أورجان نيلاند

خط الدفاع: تيرون مينجس، نيل تايلور، إزري كونسا، كورتني هاوس

خط الوسط: دوجلاس لويز، جون ماكجين، كونور هوريهان

خط الهجوم: مبوانا ساماتا، أنور الغازي، جاك جريليش