رياضة | ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ثلاثي برازيلي وراء اقناع نجم برشلونة بالذهاب إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية اليوم السبت، عن دور ثلاثة من نجوم البرازيل، في اقناع نجم نادي برشلونة الإسباني، بالتوجه لنادي يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذهب البرازيلي آرثر ميلو، نجم نادي برشلونة في صفقة تبادلية ليوفنتوس الإيطالي، انتقل على إثرها البوسني ميراليم بيانيتش نجم البيانكونيري لصفوف السيدة العجوز.

ووفقاً لشبكة "ESPN" فإن 3 من نجوم البرازيل أقنعوا ميلو بالذهاب لنادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.

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وأكدت الشبكة، أن داني ألفيش، نجم برشلونة الأسبق، والذي خاض موسماً وحيداً في يوفنتوس، أقنع ميلو بالذهاب للسيدة العجوز.

كما لعب الثائي، أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا، نجمي يوفنتوس، دوراً كبيراً في إقناع ميلو بارتداء ألوان السيدة العجوز.

يذكر أن الصفقة اقتضت بانتقال ميلو ليوفنتوس، مقابل انتقال بيانيتش لبرشلونة، بالإضافة لمبلغ ملايين يورو.

ويواجه برشلونة مضيفه فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وذلك يوم غد الأحد 5 يوليو.