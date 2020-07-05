رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بسرعة سداد الاشتراكات السنوية الخاصة بتجديد العضوية.

وقال منصور بأن لائحة النادي تنص على إلغاء عضوية أي عضو لم يسدد اشتراكه اعتباراً من أول يوليو، ولكن سوف نمنح الأعضاء مهلة لمدة ٥ أيام اعتباراً من اليوم السبت.

واضاف: في حالة إلغاء عضوية اي شخص لا يجوز استرجاعها، وفي هذه الحالة سيحتاج العضو عمل عضوية جديد تصل قيمتها إلى ٢٥٠ ألف جنيه.

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وتابع: منحنا بعض المميزات للأعضاء الذين التزموا بالدفع خلال شهر يونيو مثل تخفيض عضويات الأقارب من الدرجة الأولى، والغاء الغرامات الخاصة بعدم حضور الجمعية العمومية للنادي.

وواصل: سوف نمد فترة سداد الاشتراكات لمدة ٥ أيام بنفس المميزات التي حصل عليها الاعضاء الذين قاموا بالسداد في شهر يونيو الماضي.

وأتم: في حالة عدم سداد العضو للاشتراك السنوي المقرر خلال الخمس أيام المقبلة سيتم إلغاء العضوية وإرسال خطاب رسمي بذلك، عليك دفع الاشتراك او أي اقساط قديمة من أجل استلام الكارنية الخاص به.