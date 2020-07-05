رياضة | ميلان يقهر لاتسيو بثلاثية بيضاء في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يقهر لاتسيو بثلاثية بيضاء في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق ميلان فوزًا عريضًا على حساب مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانجولو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59.
وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.
وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.