رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة: شخصية رمضان صبحي أصبحت ناضجة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة: شخصية رمضان صبحي أصبحت ناضجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي، عن رأيه فى رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.

وتحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي"