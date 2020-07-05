رياضة | طاهر محمد طاهر يوجه رسالة قوية إلى نجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر يوجه رسالة قوية إلى نجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ونجم منتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وتحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن منافسته مع نجوم الأهلي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قادر على المنافسة مع لاعبي الأهلي ولكن هم نجوم كبار"

وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايي ولكني قادر على العودة من جديد"

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أول تعليق من طاهر محمد طاهر على مفاوضات الأهلي