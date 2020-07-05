رياضة | «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا هشام يكن نجم دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق من حادث سير "مروع" اليوم السبت أثناء سفره إلى شرم الشيخ منذ دقائق قليلة.

هشام يكن ينجو من الموت بأعجوبة

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وتحدث هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم 90 مباشرة عقب الحادث الأليم في تصريحات صحفية معلقا: "نجوت من حادث مروع على طريق شرم الشيخ".

وأضاف مدافع الزمالك السابق: "الطريق مُغلق ولولا رؤيتي للجبل ونجاحي في تفاديه بجانب السيارة، لكنت في عداد الموتى الآن".

وأتم المدافع الدولي: "أهالي سيناء ساعدوني في الخروج من مكان الحادث، وقدر الله ما شاء فعل".