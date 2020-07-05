رياضة | أول تعليق من طاهر محمد طاهر على مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من طاهر محمد طاهر على مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي عن مفاوضات النادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد بمفاوضات الأهلي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك".

وأوضح: 'المفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري".

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

Advertisements

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.