انت الان تتابع كأس ألمانيا: عين بايرن على الثنائية وليفركوزن يحلم بلقب طال انتظاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بايرن عند تتويجه رسميا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم

بعد أسبوع واحد من إنهاء مسيرته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، يسعى بايرن ميونخ إلى إضافة لقب بطولة كأس الاتحاد الألماني إلى لقب الدوري عندما يلتقي باير ليفركوزن في المباراة النهائية للكأس. فهل ينجح في ذلك؟

اعتاد بايرن ميونيخ على حصد الألقاب بشكل سنوي، ولم يفرط الفريق البافاري في لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم رغم البداية المهتزة له في رحلة الدفاع عن لقب البطولة تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي أقيل في وسط الموسم وحل مكانه مساعده هانزي فليك، رغم توقف الموسم الحالي لأكثر من شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. وقاد فليك الفريق إلى التتويج بلقب البوندسليغا بجدارة، وقبل أكثر من مرحلة على نهاية المسابقة ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يتوج فيه بايرن بلقب الدوري.

الثنائية للمرة الـ13؟

والآن، يتطلع الفريق البافاري لإضافة لقب الكأس إلى خزانة بطولاته عندما يواجه باير ليفركوزن يوم غد السبت (الرابع من يوليو/تموز). وبدوره، يسعى ليفركوزن إلى الفوز بلقب الكأس ليكون أول لقب له في مختلف البطولات منذ عام 1993 علما بأن الفريق اقترب من التتويج بأحد الألقاب في ثماني مناسبات سابقة موزعة بين البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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وقال جوشوا كيميش نجم بايرن، بعد الفوز بلقب البوندسليغا "سنظل متعطشين للنجاح". وسبق لبايرن أن أحرز الثنائية (الدوري والكأس) 12 مرة سابقة وكان معظمها في السنوات الأخيرة ومنها الموسم الماضي. وعندما ينطلق بايرن بمستواه المعهود يكون من الصعب إيقافه ولكن حدوث مفاجأة من ليفركوزن ليس أمرا مستحيلا.

تكرار سيناريو فرانكفورت؟

وخسر بايرن نهائي الكأس أمام أينتراخت فرانكفورت في 2018، ولكنها كانت المرة الوحيدة التي يخسر فيها بايرن في آخر خمس مرات خاض فيها نهائي الكأس. وإذا أحرز بايرن لقب الكأس غدا، ستظل فرصة الفريق قائمة في الفوز بالثلاثية هذا الموسم وتكرار ما حدث في 2013 عندما توج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الوحيدة في تاريخه حتى الآن.

ويوشك بايرن على التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الذي يستأنف نشاطه في آب/أغسطس المقبل، حيث حقق بطل الدوري الألماني فوزا كبيرا على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر قبل فترة توقف الموسم بسبب أزمة "كورونا".