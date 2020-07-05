الامارات | النمسا تدشن اليوم موسم «الفورمولا 1» وجميع فحوص «كورونا» سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تدشن اليوم موسم «الفورمولا 1» وجميع فحوص «كورونا» سلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة «فورمولا 1»، أمس، أن جميع فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - التي أجريت قبل سباق الجائزة الكبرى النمساوي، المقرر اليوم في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» - جاءت نتائجها سلبية.

وذكرت إدارة «فورمولا 1» عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فيا (الاتحاد الدولي لسباقات السيارات) و(فورمولا 1) يمكنهما الإعلان عن أنه في الفترة ما بين 26 يونيو والثاني من يوليو، خضع 4032 شخصاً من السائقين وأعضاء الفرق والفنيين لفحوص (كوفيد-19)، ولم تأتِ نتيجة أي شخص إيجابية».

وفرضت إدارة «فورمولا 1» إجراءات صحية ووقائية صارمة على جميع المعنيين بالسباقات، التي ستقام من دون جماهير، وتتضمن الإجراءات الخضوع للفحوص بشكل متكرر، وإقامة الفرق في مكان معزول وعدم السماح بالدخول إلى الحلبات إلا للعاملين. وتنطلق بطولة العالم عبر سباق النمسا، بعد نحو أربعة أشهر من الموعد الذي كان مقرراً في البداية، وهو منتصف مارس، حيث تأثرت السباقات الـ10 الأولى في الموسم، إما بالإلغاء أو التأجيل.

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