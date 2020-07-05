الامارات | حتا يجدد إعارة خلف الحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يجدد إعارة خلف الحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا تجديد إعارة لاعبه خلف الحوسني، لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الظفرة، ويعتبر هذا هو التعاقد الثامن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في محاولة من مجلس الإدارة للحفاظ على الشكل العام للفريق، الذي ظهر به الموسم الماضي. ونشر الحساب الرسمي لنادي حتا، على موقع «إنستغرام»، صورة توقيع اللاعب على عقد الإعارة، بعدما كان النادي قد أعلن من قبل عن سبع صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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