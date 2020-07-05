الامارات | المزروعي: سعداء باختيار كازان لاستضافة الأولمبياد الخاص الشتوي

شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: سعداء باختيار كازان لاستضافة الأولمبياد الخاص الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي شما المزروعي، إنهم سعداء باختيار مدينة كازان الروسية لاستضافة دورة الالعاب الشتوية 2022. وأكدت في تصريح صحافي: نتطلع لمشاركة منتخبنا الإماراتي للأولمبياد الخاص في المنافسات الرياضية. وتربطنا مع الجمهورية الروسية علاقة صداقة وطيدة في شتى المجالات، واختيارها لإقامة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص يأتي انعكاساً لعملهم الدؤوب في مجال رياضة أصحاب الهمم.

في المقابل قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: نترقب الحدث العالمي الكبير والمهم في خريطة الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث سنقوم بتجهيز منتخباتنا للرياضات الشتوية بالتعاون مع العديد من الشركاء في الإمارات.

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