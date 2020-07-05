الامارات | كروزيرو يجمع التبرعات لتسديد 850 ألف يورو إلى الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كروزيرو يجمع التبرعات لتسديد 850 ألف يورو إلى الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن جمعه 127 ألف ريال برازيلي في اليوم الأول من «عملية فيفا» التي أطلقها النادي تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف مساعدة النادي على الخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها، وأسهمت في الديون المتراكمة عليه، وأبرزها استحقاق نادي الوحدة الحصول على 850 ألف يورو، نظير انتقال البرازيلي دينلسون إلى كروزيرو في 2016.

وأوضح كروزيرو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رئيس النادي سيرجيو رودريغز، يناشد مشجعي «السماوي» الانضمام إلى حملة التبرعات التي أطلقها النادي لإنقاذه من الديون المتراكمة عليه.

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وذكرت صحيفة «غازيتا سبورتيفا» البرازيلية، أمس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على دعم كروزيرو بإطلاق منصة إلكترونية باسم «ميب دونيت» يتم من خلالها جمع التبرعات، حتى يضمن «فيفا» أن يتم توجيه هذه الأموال لتسديد ديون النادي، موضحة أن أقربها استحقاقاً هو خمسة ملايين ريال برازيلي (850 مليون يورو) يجب أن يحصل عليها نادي الوحدة الشهر الجاري، خصوصاً أن «فيفا» قد سبق له خصم ست نقاط من رصيد كروزيرو للسبب نفسه، بعدما رفضت إدارة نادي الوحدة طلباً من النادي البرازيلي بتقسيط المبلغ.

وشارك دينلسون مع «العنابي» في 23 مباراة وأحرز هدفاً واحداً في مرمى نادي الإمارات وصنع هدفاً أمام الفجيرة، قبل أن يخرج من قائمة الوحدة في موسم 2016-2017، وينتقل على سبيل الإعارة إلى كروزيرو البرازيلي لمدة موسم واحد.

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