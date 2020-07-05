الامارات | صفقة مدوّية «تطبخ» حالياً.. غريزمان يجاور رونالدو في يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مدوّية «تطبخ» حالياً.. غريزمان يجاور رونالدو في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل حلم نجم الكرة الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى نهايته على ما يبدو في نادي برشلونة، في ظل الأنباء الواردة من إيطاليا، وكذلك وسائل إعلام إسبانية بينها صحيفة «أس»، التي كشفت أن هناك مفاوضات سرية تجري حالياً بين ناديي يوفنتوس وبرشلونة من أجل تأمين انتقال اللاعب الفرنسي إلى نادي «السيدة العجوز» لمجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابل استفادة برشلونة من لاعبين من اليوفي.

وكان غريزمان قد كلف برشلونة 120 مليون يورو، الصيف الماضي، قادما من أتلتيكو مدريد، لكن هذه الصفقة لاقت الفشل الذريع، كون اللاعب فشل في فرض نفسه، خصوصاً في ظل وجود النجم الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك الأوروغوياني لويس سواريز، ما جعله حبيس دكة البدلاء، على الرغم من أنه لاعب كبير، وجاء إلى النادي في صفقة مدوية ومثيرة للجدل، بدأت صيف 2018، ثم تعثرت بسبب تراجع اللاعب في آخر لحظة، قبل أن يعاود برشلونة الكرّة في صيف 2019، ويشتريه بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

ولم يلعب غريزمان سوى 32 مباراة في كل المسابقات، وسجل 14 هدفاً.

وكان غريزمان في خضم واقعة غريبة اعتبرتها وسائل الإعلام مهينة للاعب، وذلك حين قرر مدرب برشلونة، كيكي سيتيان، الدفع به خلال مباراة أتلتيكو الماضية في الدقيقة 90، وهو أمر غير مسبوق، خصوصاً أن اللاعب يعد من نجوم الصف الأول.

وتقول «أس» إن هذه الحادثة من بين الأمور التي يبدو أنها سرّعت من قناعته بضرورة القيام بخطوة ما للتخلص من وضعه الراهن. وأكدت خبر المفاوضات، قناة «راي سبورت»، التي قالت إنها باتت في مراحل متقدمة جداً، حيث يرغب برشلونة في الحصول على لاعبي اليوفي، البرازيلي دوغلاس كوستا، وكذلك الفرنسي أدريان رابيو.

ويأتي ذلك بعد أن نجح اليوفي وبرشلونة في إنهاء صفقة تبادلية قل أيام، بانتقال البرازيلي أرتور إلى اليوفي، والبوسني بيانيتش في الاتجاه المعاكس. وأكد هذه الأخبار الصحافي الإيطالي الشهير المقرب من إدارة يوفنتوس، المتخصص في أخبار الانتقالات، باولو باغانيني.

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وتقول قناة «راي سبورت» في تقريرها إن الجميع في يوفنتوس، خصوصاً أنصار النادي، يرغبون في رؤية غريزمان يشكل ثنائياً مع كريستيانو رونالدو، حيث يرى الفريق أن هذين النجمين، بجانب الأرجنتيني باولو ديبالا، سيشكلون هجوماً قوياً للفريق.

ويمتلك غريزمان ثمانية أهداف في «الليغا» هذا الموسم، بينما سجل هدفين في دوري الأبطال، وهدفاً في كأس السوبر الإسبانية، وثلاثة أهداف في كأس الملك، ويبلغ من العمر 29 سنة.

وفي ظل الأخبار المتسارعة، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مدرب برشلونة سيتيان في طريقه إلى الرحيل، بعد الاتفاق بين إدارة النادي وليونيل ميسي، على تعيين اللاعب السابق، تشافي هيرنانديز على رأس الإدارة الفنية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل النتائج المتراجعة للفريق، الذي يواجه اليوم فياريال في آخر فرصة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يتخلف عن الريال المتصدر بـ 4 نقاط.

• برشلونة يرغب في صفقة تبادلية، يحصل من خلالها على دوغلاس كوستا ورابيو من اليوفي مقابل رحيل غريزمان.

• يبلغ غريزمان من العمر 29 سنة، وله 14 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم مع برشلونة.

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