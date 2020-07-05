الامارات | المهرة «زولفا» تخوض اليوم تحدي الجولة 12 لكأس الوثبة في فرنسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة «زولفا» تخوض اليوم تحدي الجولة 12 لكأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي اليوم، فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث تسعى المهرة«زولفا» المملوكة لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لكسب التحدي في كأس «الوثبة ستاليونز» في ظل مشاركة نخبة من أبرز الخيول.
ويشرف على المهرة «زولفا» دي موريسون، وبقيادة الفارس مكسيم فولون صاحب التجربة المميزة، حيث تبدو أسهم «زولفا» قوية لتحقيق لقب السباق اليوم.
وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتعد هذه المشاركة الأولى للمهرة، حيث تواجه التحدي أمام 5 خيول، أبرزها «راحي» لعلي حداد.
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