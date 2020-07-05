الامارات | شباب الأهلي ينافس أولسان والفيصلي على الألماني بلوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي ينافس أولسان والفيصلي على الألماني بلوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بوخوم، لضم اللاعب الألماني، داني بلوم، بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن «فرسان دبي» سيواجه منافسة قوية من أربعة أندية أخرى.

وأوضحت صحيفة «فوسبال ترانسفيرز» أن نادي بوخوم تلقى عرضاً من شباب الأهلي للتعاقد مع بلوم، مشيرة إلى أن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والفيصلي السعودي، وناديين من دوري الدرجة الأولى الألماني، ودوري الدرجة الثانية، ترغب في ضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

وأشارت إلى أن داني بلوم ينتهي عقده مع بوخوم الألماني في يونيو 2021، إذ شارك مع الفريق بالموسم الحالي لدوري الدرجة الثانية في 25 مباراة، وأحرز تسعة أهداف، ومرر 11 تمريرة حاسمة، بينما تعرض لإصابة في ربلة الساق أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية، موضحة أن نادي بوخوم لا يمانع في رحيل بلوم، بشرط الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 1.5 مليون يورو.

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