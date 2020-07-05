الامارات | 18 نادياً تشارك في انطلاق صيف الشارقة الافتراضي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نادياً تشارك في انطلاق صيف الشارقة الافتراضي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم برنامج صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي ومشاركة 18 نادياً في الإمارة الباسمة، ويستمر حتى 30 الجاري، عبر نظام الاتصال المرئي «ويبكس». وقال المجلس في بيان صحافي إن إطلاق البرنامج يأتي لتحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية في العناية بالنشء والارتقاء بالقدرات والمواهب واستثمار أوقات فراغهم، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المفضلة.

وأغلق التسجيل في المجلس على 80 منتسباً من 8 سنوات حتى 12 سنة بنين وبنات، ليتم بدء فعاليات وأنشطة البرنامج لمدة ساعتين يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً.

وقال أمين عام المجلس عيسى هلال: حظي البرنامج بإقبال سريع من أولياء الأمور للتسجيل منذ الإعلان عنه ليتم اغلاق باب التسجيل خلال يوم واحد، وتم وضع برنامج منوع يضم العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والترفيهية والرياضية والثقافية والتوعوية والصحية التي نسعى في مجملها إلى تنمية قدرات المنتسبين، والجمع بين الترفيه والتسلية والفائدة وترسيخ القيم.

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