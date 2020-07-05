شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي × واتفورد: أسود لندن تفترس الضيف المستسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ تشيلسي على مركزه في جدول ترتيب البريميرليج بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على واتفورد في مباراة ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن البلوز استمرارهم في المربع الذهبي للمسابقة باحتلالهم المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وهو المركز الذي سيكفل للنادي اللندني التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم في حال استمراره بهذا الموقع لنهاية الموسم.

وخاض تشيلسي مباراة سهلة عمليًا أمام خصم مستسلم، فلم يهدد واتفورد مرمى تشيلسي سوى في 8 محاولات، 3 منهم على المرمى، وجميعهم (الـ 3) في آخر 15 دقيقة من المباراة في أداء انهزامي واضح من الفريق الذي يقبع في المركز السابع عشر على بعد نقطة واحدة فقط من مراكز الهبوط.

وسدد لاعبو تشيلسي 21 تسديدة على منافسهم، 9 منهم على مرمى الضيوف مع تألق كبير للحارس بن فوستر الذي تصدى لـ 6 كرات وحرم البلوز من انتصار ضخم.

وافتتح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو التسجيل في المباراة مسجلًا رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وأوضحت الإحصائيات أن «جيرو» سجل جميع أهدافه الـ 4 في أخر سبع مباريات في الدوري، وهو ما يزيد عن إجمالي ما سجله في مبارياته الـ 38 السابقة مع البلوز في الدوري (3).

وضاعف ويليان تقدم البلوز في النتيجة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي تسبب في ركلة جزاء لفريقه للجولة الثانية على التوالي بعد الجولة الماضية ضد وست هام يونايتد.

وسجل ويليان هدف من ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، ليصبح البرازيلي هو أول لاعب في تشيلسي يسجل ركلة جزاء في ثلاث مباريات متتالية في البريميرليج.

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وسجل ويليان اليوم هدفه السابع والثلاثين في البريميرليج، ليرتقي إلى المركز الثالث مع جابرييل جيسوس في صدارة الهدافين البرازيليين في المسابقة، خلف روبرتو فيرمينو (56) وفيليب كوتينهو (41).

وسجل روس باركلي هدف تشيلسي الثالث في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليشترك لاعب الوسط الإنجليزي في تسجيل 3 أهداف خلال آخر 3 مباريات في مختلف البطولات مع البلوز (سجل هدفين وصنع هدف).