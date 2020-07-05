شكرا لقرائتكم خبر عن لم يُهزم منذ عودة الدوري الإيطالي.. ميلان يواصل عروضه القوية بفوز كبير على لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أي سي ميلان فوزًا كبيرًا على مضيفه لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب روما الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا أي».

وواصل ميلان عروضه الجيدة منذ استئناف الدوري الإيطالي بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث خاض الفريق 4 مباريات، فاز في 3 منها، على ليتشي 4-1، وعلى روما 2-0، ولاتسيو 3-0، وتعادل في واحدة أمام سبال 2-2.

أحرز هاكان أوغلو هدف ميلان الأول في الدقيقة 23، وضاعف زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني اختتم الكرواتي أنتي ريبيتش أهداف ميلان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 46 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 68 في المركز الثاني.

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