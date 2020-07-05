شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكتسح واتفورد بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

تقدم تشيلسي عن طريق مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 28، وعزز البرازيلي ويليان من تقدم البلوز في الدقيقة 43 من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول 2-0.

وفي الشوط الثاني واصل تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب، حتى توج الدولي الإنجليزي روس باركلي مجهوده بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بنتيجة 3-0.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 57 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 28 في المركز السابع عشر.