شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: قادرون على كتابة التاريخ في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه يركز في الفترة المقبلة بشأن الأولمبياد، وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات تلفزيونية: "طموحي في الوقت الجاري، المشاركة في اولمبياد طوكيو".

وتابع: "الجيل الحالي قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير في الأولمبياد"

وأضاف طاهر محمد طاهر، إن الانضمام للنادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب، لكن التفكير مؤجل لحين رحيلي عن المقاولون رسميا"

تحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي، قائلا": "قادر على المنافسة مع لاعبي الأهلي ولكن هم نجوم كبار"

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وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك أثر على مستواي ولكني قادر على العودة من جديد"

وأردف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي:"رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي".

وشدد على أنه لم يتحدث مع عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، بشأن الرحيل إلى صفوف الأهلي، تاركا الأمور التفاوضية لإدارة الأهلي والمقاولون معا.