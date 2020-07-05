شكرا لقرائتكم مدير تعاقدات الزمالك السابق: قفزت من بلكونة أحمد رفعت للتوقيع مع كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روي شريف إسلام مدير التعاقدات السابق بنادي الزمالك كواليس التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الفترة التي كان يلعب بها في إنبي، وأضاف شريف إسلام خلال استضافته ببرناج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك مفاوضات مع اللاعب من جانب الأهلي وأحد الوسطاء كان يريد وضع عدة عراقيل وإضافات مالية أخرى".

وأضاف أن يومها كان الزمالك يخوض أخر مبارياته في الدوري أمام طلائع الجيش وهو اليوم الختامي قبل سفر المنتخب الأولمبي إلى بطولة أفريقيا المؤهل للأولمبياد التي شارك فيها المنتخب تحت قيادة حسام البدري وقتها والمعسكر الخاص بالفراعنة كان محاطاً بسرية تامة".

وأوضح أنه توجه في الليلة نفسها الى فندق المنتخب قبل سفر الفريق لأن عودة المنتخب ستكون بعد غلق باب القيد ومن ثم لم يكن للنادي مقدرة على الحصول على توقيعه بعدها وتوصلت إلى اتفاق مع أحمد رفعت زميله في إنبي وتحدثت معه وساعدني في القفز من البلكونة الخاصة بغرفته ومن ثم الجلوس مع محمود كهربا والتوقيع مباشرة.

وأكد شريف إسلام، أن قرار انتقال محمود كهربا للنادي الأهلي من وجهة نظره غير موقف نهائياً لأنه في النهاية لاعب كرة وهذا عمله وعليه أن يحترم تعاقداته مع الأندية التي يلعب بها.

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ونشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به "الخليج 365"، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".