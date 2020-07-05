شكرا لقرائتكم فوزي البنزرتي: الجاهزية الفنية تحدد الفائز بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فوزى البنزرتي ، مدرب الرجاء والوداد السابق، أن نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ديربي مغربي مصري ، مؤكدا أن الكرة العربية الفائز الأكبر من مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأضاف البنزرتي، في تصريحات لبرنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، أن الجاهزية الفنية ستحدد الفائز بلقب دوري ابطال .

ويري البنزرتي أن إقامة نصف نهائي دوري الابطال بنظام الذهاب والإياب أفضل، مؤكدا أن المدرب الوطني الأفضل لمنتخب مصر من الأجنبي ، كما أن المدرب الأجنبي في الكرة العربية يحصل على فرصة أكبر من المدرب الوطني.

وقال فوزى البنزرتي لم أتلقى أي عرض رسمي لتدريب نادى الزمالك مؤكدا أن الزمالك فريق كبير واسم معروف مشيدا بتجربة حسام البدري مع المنتخب الوطني ودور محمد صلاح الكبير مع منتخب الفراعنة.