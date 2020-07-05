شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يشبه محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر شخصيته ناضجة وأتوقع تحقيقه نجاح لا يقل عن محمد صلاح".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ولن يجلس على دكة الأهلي وهو قادر على حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الأهلي فور انضمامه".

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وأوضح: "الصفقة لم تتم حتى الآن والمفاوضات جارية، وهناك جلسة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي"

وأتم: "جميع لاعبي الأهلي كبار، لم نطلب ضم أي لاعب ولم نرفض أي اسم، وبدأنا التحضير للتعاقد مع بديل طاهر محمد طاهر"