شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: أحلم بالاحتراف والأهلي بوابتي لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إن فريق ذئاب الجبل لم يتأثر يتوقف الدوري، وأضاف طاهر فى تصريحات تلفزيونية: "نسعى خلال الوقت الجاري للاستعداد من أجل الحفاظ على مستوانا، ونسعى للحفاظ على المكسب والحفاظ على ترتيبنا في الدوري المصري"

وتابع لاعب المقاولون: الأهلي يفاوض المقاولون لضمي وهذا الأمر يسعدن، لكن المفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري"

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وأردف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد مفاوضات الأهلي، قائلا:: "سعيد باهتمام فايلر حال انضمامي للنادي الأهلي"

وتابع: "فايلر مدرب جيد ولكن أركز مع فريقي في الوقت الجاري، الأهلي نادي كبير ويضيف لاسم اي نادي، ولكن طموحي الاحتراف الخارجي مستقبلا والأهلي بوابتي لأوروبا".