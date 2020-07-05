شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك يبحث عن البطولات والإمكانيات موجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادى الزمالك، أن نادى الزمالك يبحث عن البطولات والإمكانيات أصبحت موجودة الان في عهد مرتضى منصور وان الفريق يعيش أحلى فتراته، وأضاف المستشار الفني لمجلس إدارة نادى الزمالك في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport أن التخطيط والنظام من أسباب نجاح النادي في عهد المجلس الحالي.
وتحدث جعفر عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم والاستعدادات التي يجريها النادى مؤكدا على عقد اجتماع بالأمس عبر الجروبات الإلكترونية لعدة فرق في النادى ورئيس النادي.
وتابع فاروق أن مرتضى منصور أصبح يتريث أكثر في الكلام ولسنا جبهة حرب مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار أكثر، مشدد على أن الزمالك لم يمنح الصفقات الجديدة أي مستحقات مالية وجميع اللاعبين رحبوا بالتوقيع للأبيض للدفاع عنه خلال المواسم المقبلة.
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