شكرا لقرائتكم سيف زاهر: التجديد للجنة الخماسية 60 يوما ثم انتخابات لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أنه سيتم التجديد للجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة 60 يوما شهرين ومن بعدها سيتم اجراء انتخابات جديدة لمدة عام، وأضاف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، أن انتخابات اتحاد الكرة ستشهد وجود عدة وجوه جديدة منها من أعلن وأكد خوضه الانتخابات مثل أشرف محرم نائب رئيس نادى الصيد الذى أكده على خوضه التجربة .

وما زال ملف التجديد للجنة الخماسية أو إقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة سواء لمدة سنة أو أربعة سنوات يمثل حالة من الخلاف و الصدام بين اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي ، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوي حتي الآن هو التجديد للجنة الخماسية لمدة عام تنتهي عقب إنتهاء أوليمبياد طوكيو 2021 فى حالة إقامتها .

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كما أن هناك اتجاه قوي خلال الفترة الأخيرة بإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام ولكن مع عدم اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسي إلى جانب الدعوة لإقامة انتخابات سيستغرف هذا الأمر 3 أو 4 أشهر على الأكثر مما يعني إقامة الانتخابات فى شهر 10 أو 11 ثم الإضطرار لإقامة انتخابات جديدة عقب الاوليمبياد المقبلة أي شهر اغسطس مما يعني عدم مرور عام على المجلس وهو ما دفع وزارة الرياضة بالتنسيق مع اللجنة الاوليمبية للاتفاق على التجديد للجنة لمدة عام تنتهي فى أغسطس المقبل وتوفيرا على الاتحاد من مصروفات خاصة بإستضافة جمعيتين عموميتين الأولي لمناقشة واعتماد اللائحة و الثانية لإقامة الانتخابات .

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة ووزارة الرياضة و اللجنة الاوليمبية القرار النهائى من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- والذى سيكون الرأي الفصل فى هذه الأزمة بعد موافقته مسبقا على إقامة الانتخابات لمدة عام بدلا من 4 سنوات.