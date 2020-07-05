شكرا لقرائتكم خالد الدرندلي: انتهاء الصراعات القضائية مع تركي آل الشيخ عقب وفاة والدتي مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الدرندلي ، أمين صندوق النادي الأهلي ، انتهاء الصراعات القضائية مع تركي ال الشيخ وناديه بتنازله عقب وفاة والدته مباشرة، وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي ، في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، قائلا والدتي قضت حياتها في العمل العام وعاصرت 3 رؤساء في الأهلي وشرفت بها حية متوفية ولها باع طويل في مجلس إدارة الأهلي وتركت ذكري وسيرة جيدة .

وواصل خالد الدرندلي، حديثه قائلا فوجئت بالود والدعم من قدامى الأهلي في جنازة والدتي ، مؤكدا على انتهاء الصراعات والخلافات القضائية مع تركي ال الشيخ عقب وفاة الوالدة مباشرة بتنازله، قائلا الحمد لله على هدوء الأمور وهذا ما كنا نريده، نريد نهايه كل الصراعات

Advertisements

وتابع الدرندلي أن الأمور مستقرة في الأهلي بتوافد الأعضاء مع فتح النادي بالإجراءات الاحترازية ، مؤكدا أن الأهلي سيعبر الازمة المالية الحالية بمجرد عودة النشاط الرياضي ، مضيفا أن تجديد عقد فايلر بنفس القيمة المالية من نجاحات مجلس إدارة الأهلي الحالي.