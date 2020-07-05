شكرا لقرائتكم محمد فاروق: أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، اقتراب يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل فى نهاية الموسم المقبل، وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "أوباما يشعر بحالة استياء شديدة من مسؤولي القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديد عقده، على الرغم من إعلان النادي تجديد عقد حازم إمام وعبد الله جمعة"

وأضاف: " أوباما يرغب فى تعديل عقده ليكون مثل محمود علاء وطارق حامد "فئة أولي"، وهو ما يعترض عليه مسؤولي القلعة البيضاء".

وأشار إلى أنه يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أى نادٍ فى شهر يناير المقبل، ويرغب أوباما فى حالة عدم تعديل عقده كفئة أولي، فى خوض تجربة الإحتراف الخارجي.

وكشف مدير التسويق السابق لنادي الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وسيد مرعي وكيل اللاعبين على حق رعاية نادي درجة ثالثة بقيمة 6.5 مليون جنيه.

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وقال فاروق: " الثلاثي حصلوا على حق رعاية نادي "شيكو" يلعب فى دوري الدرجة الثالثة وذلك لمدة عامين، ولكنهم غيروا اسم النادي إلى "بيونيرس".

وأضاف: "سيدفع الثلاثي 75 % من عقود اللاعبين، ويتحمل محمد عطية رئيس النادي 25 %، على أن يحصل شريف إسلام واسماعيل يوسف وسيد مرعي على 90 % نسبة بيع أى لاعب".