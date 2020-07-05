شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعلن انتقال طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادي المقاولون العرب النقاط على الحروف بشأن صفقة انتقال نجم الفريق الكروي الأول طاهر محمد طاهر لصفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد عادل المشرف العام على الفريق، أن هناك جلسة خلال يوم أو اثنين وربما قبل نهاية الأسبوع الجاري بين رئيس المقاولون العرب ومحمود الخطب لوضع الرتوش النهائية بين الناديين بشأن صفقة انتقال اللاعب.

أضاف محمد عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "صفقة اللاعب ستكون أقل من 40 مليوناً لكنني لن أتحدث عن تفاصيل التي سيتم حسمها بين رئيس الناديين مستقبلاً مشدداً أنه يرى ان يتم بيع طاهر في صفقة منفردة بعيداً عن اللاعبين التي يطلب النادي التعاقد معهم فيها".

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واستطرد محمد عادل: "بيراميدز أبدى رغبة في ضم طاهر محمد طاهر لكنها لم ترتقي للجدية أو الرسمية".

وشدد محمد عادل، على أن ناديه ينتظر خطاب رسمي من أسوان لاستقبال مبارياته في الدوري المصري الممتاز خاصة أن العلاقة بين الشركة والمحافظة تاريخية منذ انشاء السد العالي وأنه لا مانع من خوضه مباريات على ملعبه.