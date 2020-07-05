شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الجهات الأمنية على جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكمل: "تأجيل امم افريقيا منحنا راحة كبيرة في وقت عودة الدوري بشأن المباريات".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة.

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وتابع: "المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة مثل اي نادي وهذا حقه، وفي حالات ظهرت بعد المسحة التي اجراها".

واختتم: "عواد اجرى مسحة وفي حالة ظهورها بشكل سلبي سيعود للتدريبات، وموعد المسحة الثانية للفريق ستكون يوم الثلاثاء أو الاربعاء".