شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الجهات الأمنية على جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكمل: "تأجيل امم افريقيا منحنا راحة كبيرة في وقت عودة الدوري بشأن المباريات".
وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة.
وتابع: "المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة مثل اي نادي وهذا حقه، وفي حالات ظهرت بعد المسحة التي اجراها".
واختتم: "عواد اجرى مسحة وفي حالة ظهورها بشكل سلبي سيعود للتدريبات، وموعد المسحة الثانية للفريق ستكون يوم الثلاثاء أو الاربعاء".
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