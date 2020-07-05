شكرا لقرائتكم خبر عن 349 هدفًا سُجلوا فى موسم الدورى الحالى.. والأجانب يتفوقون على العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر بشغف، عشاق الساحرة المستديرة، عودة منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، لما يتميز به من إثارة ومتعة ومواقف وطرائف، حيث قرر اتحاد الكرة و وزارة الشباب والرياضة أن تستأنف المسابقة من جديد بداية من 7 أغسطس المقبل، بخوض الفرق جميع مبارياتها المؤجلة قبل بداية المواجهات الجديدة، وذلك بعد أن توقف الدورى من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وكانت المنافسات توقفت حينها بعدما بدأت الجولة الثامنة عشر.

وقبل توقف مسابقة الدوري أقيمت 157 مباراة حيث يوجد 6 مباريات مؤجلة فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وانبى، شهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

وشهدت بطولة الدورى قبل توقفها تسجيل 349 هدفا (بينها هدفان اعتباريان) وذلك بعد أن احتسب فوز الأهلى على الزمالك بثنائية نظيفة بعد أن انسحب الفارس الأبيض من المواجهة فى الجولة الرابعة، و80 هدفًا بتوقيع اللاعبين الأجانب، و31 هدفًا للاعبين العرب.

Advertisements

ويحتل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافى الدورى المصرى برصيد 13 هدف، فيما جاء على رأس قائمة اللاعبين الأجانب جونيور أجايى لاعب الأهلي الذى سجل 5 أهداف، وجاء على رأس قائمة اللاعبين العرب، التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب الذى سجل 7 أهداف.