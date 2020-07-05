أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع
اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع
استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على فتح باب القيد الصيفى أمام الأندية أول شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.
مصطفى فتحى يعلن إصابته بـ"كورونا" ويطالب الجماهير بالدعاء
أعلن مصطفى فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إصابته بفيرس كورونا "كوفيد 19" بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس الجمعة، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "covid 19، الحمد للهزز دعواتكم".
تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى
خاض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تدريب فردى بالجرى حول ملعب مختار التتش، وذلك قبل المشاركة فى المران الجماعى لفريقه، حيث قام اللاعب بنشر صورته خلال الجرى منفردًا فى التتش، مسجلاً عليها التوقيت والذى جاء فى الـ 5:20 مساء اليوم، ثم استئنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية فى الـ 5:30 مساءًا.
20 لاعبا فى قوائم الأندية لمباريات الدورى بدلا من 18.. و 9 على الدكة
أخطرت اللجنة الخماسية لادارة إتحاد الكرة، الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى اغسطس المقبل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .
الزمالك يصرف متأخرات اللاعبين خلال 48 ساعة
أكد مسئولو نادي الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتحديدا قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وقال مصدر داخل الفريق ان إدارة النادي أبلغت اللاعبين اليوم بصرف المستحقات الأسبوع الجاري وفي أغلب التوقعات سيكون الصرف قبل يوم الاثنين المقبل، علي ان يتم إيداع مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية.
52 حكما فى معسكر الاستعدادا لمباريات الدورى
ينتظم 52 حكما فى معسكر مغلق قبل استئناف مسابقة الدورى العام بأسبوعين، استعدادا للمسابقة حيث حددت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، يوم 15 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لإجراء المسحات للحكام للكشف عن اصابتهم بفيروس كورونا من عدمه ، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق قبل انطلاق الدورى بـ15 يوما بعد قرار الجبلاية باستئناف الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، على أن تكون البداية بالمباريات المؤجلة وتحديدا الزمالك مع المصرى والأهلى مع انبى.
عقد الجهاز الفني لفريق الاهلي جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، واستمرت الجلسة التى عقدها ديفيد سيزا المدرب العام والذي يقود التدريبا لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده عدة دقائق شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة ، فيما خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق المران وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات، وأستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات خلال آخر 48 ساعة.
مران الأهلي بعد راحة 48 ساعة ..محاضرة سريعة وجلسة بين سيزا ومعاونيه
إستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.
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