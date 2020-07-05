أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع

اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على فتح باب القيد الصيفى أمام الأندية أول شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

مصطفى فتحى يعلن إصابته بـ"كورونا" ويطالب الجماهير بالدعاء أعلن مصطفى فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إصابته بفيرس كورونا "كوفيد 19" بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها الفريق أمس الجمعة، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "covid 19، الحمد للهزز دعواتكم".

تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى

خاض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تدريب فردى بالجرى حول ملعب مختار التتش، وذلك قبل المشاركة فى المران الجماعى لفريقه، حيث قام اللاعب بنشر صورته خلال الجرى منفردًا فى التتش، مسجلاً عليها التوقيت والذى جاء فى الـ 5:20 مساء اليوم، ثم استئنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية فى الـ 5:30 مساءًا.