شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: الأهلى بوابتى للاحتراف فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن سعادته بمفاوضات الأهلى مع مسئولو ناديه من أجل الحصول على خدماته، قائلاً: "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك". أضاف طاهر فى تصريحات تليفزيونية: "سعيد باهتمام السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، والمفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري". تابع اللاعب حديثه مؤكدًا إن الأهلي نادي كبير ويضيف لاسم اي لاعب، وإن طموحه الاحتراف الخارجي مستقبلا، والأهلي سيكون بوابته لأوروبا. Advertisements

وقال مهاجم المقاولون العرب، إن فريق ذئاب الجبل لم يتأثر بتوقف الدوري، ويسعون خلال الوقت الجاري للاستعدادا من أجل الحفاظ على مستواهم المعهود، وتابع: "نسعى للحفاظ على المكسب والحفاظ على ترتيبنا في الدوري المصري".

ويسعى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مع نظرائهم فى المقاولون العرب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، وشهدت الأيام الماضة مفاوضات مُكثفة بين الناديين لإتمام الصفقة، لاسيما بعدما حصل الأهلى على توقيع اللاعب مؤخراً ويتبقى الحصول على موافقة المقاولون العرب، وشهدت المفاوضات بين الناديين خلافات واضحة بين الناديين حول قيمة الصفقة ففى البداية طلب المقاولون 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، وتم تخفيض المبلغ إلى 35 مليون جنيه، لكن الأهلى رفض هذه المبالغ تماماً ووصفها بأنها مُبالغ فيها، خاصة فى ظل تخفيض أسعار اللاعبين فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

وعرض الأهلى على المقاولون 15 مليون جنيه واثنين من اللاعبين من أجل ضم طاهر محمد طاهر وحدد الأهلى أربعة لاعبين للمقاولون من أجل اختيار اثنين منهم، وهم حسين السيد وأحمد الشيخ وباسم على وصالح جمعة، فيما طلب المقاولون العرب من الأهلى مبلغ 30 مليون جنيه واثنين من اللاعبين، وحدد المقاولون أربعة لاعبين من الأهلى ويختار اثنين منهم واللاعبين الأربعة هم ناصر ماهر وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

الخلاف بين الأهلى والمقاولون حول الصفقات التبادلية جعل مسئولو القلعة الحمراء يُفكرون فى حسم الصفقة عن طريق المقابل المالى فقط وليس من خلال صفقات تبادلية بجانب مبلغ مالى وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة.